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      Готовимся к Новому году: где и когда пройдут праздничные гуляния в Ижевске

      09:00, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      264
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      264
      0

      Сусанина рассказывает об основных городских праздничных мероприятиях, котороые состоятся на открытых площадках столицы Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» рассказывают о новогодних гуляниях, которые пройдут в декабре на открытых площадках Ижевска. В столице Удмуртии в ближайшие пару недель состоится открытие елок, праздничные программы, а также пройдут различные игры на свежем воздухе для детей и молодежи. Отвечаем на вопросы: что, где и когда?

      Открытие главной елки города Ижевска, как уже говорилось ранее, состоится на Центральной площади города 23 декабря с 16:00 до 18:00. А уже 31 декабря с 20:00 до 2:00 следующего дня пройдет новогодняя дискотека.

      Также новогодние ели откроют во всех районах Ижевска.

      «Здравствуй, Новый год», театрализованное представление. Открытие районной ёлки. 18 декабря с 16:00 до 17:00. Площадка МБУК ДНТ «Спартак», ул. Азина, 84

      «Новогодняя сказка, или Как Дед Мороз потерял подарки», районная новогодняя ёлка. 22 декабря С 16:00 до 17:00. Дворовая площадка, ул. Клубная, 33

       «А у нас Новый год», праздничное мероприятие для жителей микрорайона. 23 декабря с 12:00 до 13:00.                Локомотивная, 33 (дворовая площадка)

      Первомайский район

      Открытие районной новогодней ёлки Первомайского района. 22 декабря? с 13:00 до 15:00, ул. Ленина,140 (напротив ТЦ «Радуга»)

      Индустриальный район

      Открытие главной районной ёлки Индустриального района города Ижевска. 16 декабря, с 12:00 до 14:00. Парк Космонавтов (ул. Воткинское шоссе, 118)

      Новогодняя праздничная программа у проходной АО «Ижевский радиозавод» 22 декабря, с 15:00 до 16:00. У проходной АО «Ижевский радиозавод» (ул. Базисная, 19)

      Новогодняя праздничная программа на улице Воткинское шоссе   23 декабря, с 11:00 до 12:00, дворовая территория по ул. Воткинское шоссе, 24

      Новогодняя праздничная программа в микрорайоне «Столичный»               23 декабря, с 12:00 до 13:00. Дворовая территория по ул. Кунгурцева, 7.

      Новогодняя праздничная программа в сквере Рябиновом 23 декабря, с 13:00 до 14:00. Сквер Рябиновый, ул, 9 Января, 163.

      Новогодняя праздничная программа на улице Совхозная    23 декабря, с 15:00 до 16:00. Дворовая территория по ул. Совхозная, 3 и 5.

      Новогодняя праздничная программа в микрорайоне «Восточный» 24 декабря, с 15:00 до 16:00. Площадка у МБУК ДК «Восточный» (ул. Парковая, 9А)

      Устиновский район

      Новогодняя праздничная программа 23 декабря с 12:00 до 13:00 на территории парковки ТРК Столица (ул. Автозаводская, 3А).

      Новогодняя праздничная программа 24 декабря с 11:00 до 12:00. м-н Старки, ул. Спортивная, во дворе д. 21, 27

      Новогодняя праздничная программа 24 декабря с 12:30 до 13:30.     Улица Старосмирновская, во дворе д 30.

      Октябрьский район

      Открытие Главной ёлки Октябрьского района 21 декабря, с 14:00 до 15:00. Парк имени Кирова.

      Открытие новогодней елки в зоопарке «Операция «Письмо» или почтовая служба Деда Мороза» 22 декабря, с 13:00 до 14:00. «Зоопарк Удмуртии», ул. Кирова 8.

      Новогоднее представление «Операция «Письмо» или почтовая служба Деда Мороза» с 31 декабря по 6 января, с 13:00 до 14:00. «Зоопарк Удмуртии», ул. Кирова 8.

      «Хоровод зимней сказки» (Торжественное закрытие новогодних праздников – слет Дедов Морозов) 13 января, с 13:00 до 14:00.              «Зоопарк Удмуртии», ул. Кирова 8.

      Празднование Нового года      1 января, с 01:00 до 03:00. Сквер Металлугров.

      Игра на свежем воздухе «Снежные пирамиды» 3 января, с 14:00 до 15:00. Клуб по месту жительства «Старт» Двор по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 15.

      Игра на свежем воздухе «Золотоискатели» 6 января, с 15:00 до 16:00. Клуб по месту жительства «Старт» Двор по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 15.

      Всероссийские соревнования по биатлону Кубок России IV этап с 5 по 8 января, с 11:00 до 13:00. АУ УР «Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени Генерала-майора Демидова».

      Традиционный «Рождественский Кубок» по хоккею Федерации хоккея юноши 1998-2000 г. р. С 6 по 8 декабря, с 10:00 до 11:30. Хоккейная площадка по адресу ул. Горького, 158

      Первенство города Ижевска на приз клуба «Золотая шайба» 5 января, с 10:00 до 11:30. Хоккейные площадки по адресу ул. Горького, 162, Кирова 5, Холмогорова 23

      Городские Рождественские гуляния  7 января, с 11:00 до 13:00. Площадь у Михайловского Собора.

      Новогоднее представление «Новогоднее чудо», со 2 по 6 января, с 16:00 до 17:30. Центральная площадь Ижевска.

      Праздник в микрорайоне «Здравствуй новый год» 23 декабря. С 12:00 до 14:00, дворы по ул. Ленина, 152-156.

      Открытие зимнего сезона Ижевска по конькобежному спорту. 22-23 декабря, с 10:00 до 11:30. Стадион «Динамо»

      Рождественские гонки 6 января, с 10:00 до 11:30. Стадион «Динамо».

      Турнир по лапте на призы Деда Мороза         26 декабря, с 12:00 до 14:00.     Спортивная площадка ул. Тверская, 54.

      Рождественский турнир по мини-футболу     5 января, с 10:00 до 12:00. Спортивная площадка ул. Тверская, 54

      «Здравствуй, Новый год!» 30 декабря, с 12:00 до 14:00.  Левада МБУ «СШ по конному спорту».

      09:00, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      264
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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