Почти 500 млн рублей дотаций из федерального бюджета получит Удмуртия

Всего средства получат 40 регионов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит 481 млн 681 тыс. рублей из федерального бюджета за достижение наилучших результатов социально-экономического развития по итогам 2016 года. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства России.

В 2017 году дотации получат 40 регионов, это на 20 субъектов больше, чем в прошлом году. На эти цели из федерального бюджета выделили 20 млрд рублей. Средства направят для стимулирования темпов роста развития регионов.

Размер дотаций определяли с учётом численности населения и бюджетных расходов субъекта.

Больше всего средств получит Республика Саха (2 549 786,9 тыс.рублей), чуть меньше - Татарстан (1 674 943,5 тыс. рублей) и Московская область (1 601 881 тыс. рублей).