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      Почти 500 млн рублей дотаций из федерального бюджета получит Удмуртия

      11:33, 12 декабря, 2017
      Анна Торхова
      11:33, 12 декабря, 2017
      Анна Торхова
      238
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#деньги
      238
      0

      Всего средства получат 40 регионов.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит 481 млн 681 тыс. рублей из федерального бюджета за достижение наилучших результатов социально-экономического развития по итогам 2016 года. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства России.

      В 2017 году дотации получат 40 регионов, это на 20 субъектов больше, чем в прошлом году. На эти цели из федерального бюджета выделили 20 млрд рублей. Средства направят для стимулирования темпов роста развития регионов.

      Размер дотаций определяли с учётом численности населения и бюджетных расходов субъекта.

      Больше всего средств получит Республика Саха (2 549 786,9 тыс.рублей), чуть меньше - Татарстан (1 674 943,5 тыс. рублей) и Московская область (1 601 881 тыс. рублей).

      11:33, 12 декабря, 2017
      Анна Торхова
      238
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#деньги

       

       

       

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