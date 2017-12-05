Удмуртия занимает 3 место в стране по производству молока

Лидером является Татарстан, на второй строчке располагается Краснодарский край.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия занимает 3 место по производству молока за 10 месяцев 2017 года. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза региона, лидером является Татарстан, на второй строчке располагается Краснодарский край.

«Тройку лидеров по производству молока в сельскохозяйственных организациях (СХО – прим. ред.) среди регионов России по-прежнему возглавляет Татарстан, валовое производство в котором превысило 853 тыс. тонн, за ним следует Краснодарский край – более 662 тыс. тонн за 10 месяцев, – и замыкает тройку Удмуртия – 491 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

Рост валового производства молока в СХО составил 4,2%.

Лидерами по валовому производству молока являются внутри Удмуртии являются 7 районов республики: Вавожский, Можгинский, Балезинский, Шарканский, Алнашский, Увинский и Глазовский.

Специалисты отметили рост поголовья дойного стада в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах республики.