В Удмуртии сформировали новый инженерно-саперный полк

Как рассказал и.о. командующего второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников, в полк поступит самое современное вооружение и техника.

Кизнер. Удмуртия. В Удмуртии сформирован новый инженерно-саперный полк, который дислоцируется в Кизнере. Об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

И.о. командующего второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников рассказал, что для военных созданы все бытовые и жилищные условия, также к концу года полк получит по гособоронзаказу современную военную технику и вооружение.

В поселке Кизнер уже состоялось первое построение личного состава нового полка.

Также напомним, 27 сентября в поселке Кизнер уничтожили последний в России артиллерийский снаряд с химическим оружием. Уничтожению подлежало около 5,7 тыс. тонн отравляющих веществ (14,2% всех запасов химоружия в России).

Как сообщил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, теперь на место УХО могут перенести Пороховой завод из Казани.