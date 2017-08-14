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      Трудности при проведении полевых работ возникли в Удмуртии из-за дождей

      10:05, 14 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      10:05, 14 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      242
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#урожай\n#Дождь\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
      Фото: @arzik2
      242
      0

      Об этом рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства региона Сергей Токарев.

      Ижевск. Удмуртия. Из-за продолжительных осадков в Удмуртии складывается сложная ситуация при проведении полевых работ. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти рассказал и.о. зампреда правительства региона Сергей Токарев.

      «Погода нас не балует. Из-за продолжительных осадков складывается сложная ситуация при проведении полевых работ. Скошено сеянных и естественных трав 315 тыс. га, что на 15 тыс. ниже прошлого года. Сена заготовлено 146 тыс. тонн – 76% к плану. В прошлом году на эту дату 194 тыс. тонн заготовили. Силосной массы заложено 88% от плана», - рассказал Сергей Токарев.

      По его словам, на данный момент идет отставание по созреваниям зерновых и зернобобовых культур на две с лишним недели.

      «Приступили к уборке зерновых культур в южных и центральных районах республики только 11 августа. И на 13 число намолочено зерно на 5 тыс. га или 2 процента от плана. В прошлом году на аналогичную дату мы убрали к этому моменту 54 процента. К уборке зерновых не приступили 9 районов из 25», - отметил Токарев.

      Напомним, что ранее в районах Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Александр Бречалов. 

      10:05, 14 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      242
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#урожай\n#Дождь\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

       

       

       

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