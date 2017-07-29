В Удмуртии предложили оборудовать пассажирские автобусы видеорегистраторами

Этот вопрос обсудили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ижевск. Удмуртия. Все пассажирские автобусы в Удмуртии могут оборудовать видеорегистраторами. Такое предложение поступило на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Власти региона считают, что это позволит повысить безопасность дорожного движения.

Ещё один важный фактор безопасности на дорогах является разметка. По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, закуплено новое оборудование для укладки пластика горячего отвердения, что позволит наносить разметку с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в том числе на региональных и межмуниципальных дорогах.