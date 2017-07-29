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      В Удмуртии предложили оборудовать пассажирские автобусы видеорегистраторами

      10:00, 29 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      10:00, 29 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      155
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автобус\n#пассажирский автобус
      155
      0

      Этот вопрос обсудили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

      Ижевск. Удмуртия. Все пассажирские автобусы в Удмуртии могут оборудовать видеорегистраторами. Такое предложение поступило на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      Власти региона считают, что это позволит повысить безопасность дорожного движения.

      Ещё один важный фактор безопасности на дорогах является разметка. По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, закуплено новое оборудование для укладки пластика горячего отвердения, что позволит наносить разметку с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в том числе на региональных и межмуниципальных дорогах.

      10:00, 29 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      155
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автобус\n#пассажирский автобус

       

       

       

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