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      Художнику из Ижевска не удалось подарить свою картину Владимиру Путину

      10:58, 28 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      10:58, 28 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      830
      0
      #Владимир Путин\n#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#художник\n#Путин
      Фото: ИА "Сусанин"
      830
      0

      По словам Вадима Столярова, сейчас у него нет задачи продать портрет.

      Ижевск. Художнику из Ижевска не удалось подарить свою картину Владимиру Путину.  По словам Вадима Столярова, он не ставит перед собой задачу продать эту картину.

      «Нет, картину Путину подарить не удалось. Нужно было ждать, а начался ливень, а картину под ним не оставить. Портрет останется у меня. Она выставлена, в принципе, в продаже, но задачи такой у меня с ней нет. Я пишу для себя и то, что меня волнует. У меня нет ни одной картины, которые написаны специально на продажу», - рассказал корреспонденту «Сусанина» Столяров.

      Он также поделился своими ближайшими планами. В скором времени художник может написать портреты министра обороны России Сергея Шоугу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

      «Это три человека (Путин, Шойгу, Лавров), которые представляют костяк команды», - пояснил Столяров.

      Отметим, что на сайте Международной галереи современных художников картина стоит 220 тыс. рублей. Техника – масло, материал – холст.

      Напомним, 27 июня Вадим Столяров ждал российского лидера около проходной концерна «Калашников», который должен был посетить Путин.

      Картины (живопись) : Путин В.В.(Выполнено мастихином). Автор Вaдим Анатольевич Столяров

      Главная /Художник Вaдим Анатольевич Столяров / Картины (живопись) Путин В.В.(Выполнено мастихином)

      10:58, 28 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      830
      0
      #Владимир Путин\n#Ижевск\n#искусство\n#Удмуртия\n#художник\n#Путин

       

       

       

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