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      Художник из Ижевска хочет подарить Владимиру Путину его портрет

      16:02, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      16:02, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      1128
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#художник\n#Путин
      1128
      0

      Вадим Столяров ждет российского лидера около проходной концерна «Калашников».

      Ижевск. Художник из Ижевска хочет подарить Владимиру Путину его портрет. Вадим Столяров ждет российского лидера около проходной концерна «Калашников», куда сегодня с рабочим визитом должен приехать Президент.

      Отметим, что портретист рисовал картину с выступления Путина в ООН. Это первое подобное творение ижевчанина.

      В планах у Столярова написать портрет министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

      Напомним, Путин приезжает в Ижевск с рабочим визитом во вторник, 27 июня. Он должен посетить концерн «Калашников», завод «Купол» и барак на проезде Чапаева.

      16:02, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      1128
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#художник\n#Путин

       

       

       

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