Вадим Столяров ждет российского лидера около проходной концерна «Калашников».

Ижевск. Художник из Ижевска хочет подарить Владимиру Путину его портрет. Вадим Столяров ждет российского лидера около проходной концерна «Калашников», куда сегодня с рабочим визитом должен приехать Президент.

Отметим, что портретист рисовал картину с выступления Путина в ООН. Это первое подобное творение ижевчанина.

В планах у Столярова написать портрет министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, Путин приезжает в Ижевск с рабочим визитом во вторник, 27 июня. Он должен посетить концерн «Калашников», завод «Купол» и барак на проезде Чапаева.