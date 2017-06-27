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      В Ижевске определили победителей «Марафона невест»

      11:00, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      11:00, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      286
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: Ольга Маркова
      286
      0

      Лучшие девушки получили призы от спонсоров.

      Ижевск. В столице Удмуртии определили победителей «Марафона невест». Призеры получили подарки от спонсоров.

      Победители забега:

      1 место - Александрова Анастасия

      2 место - Маркова Анна

      3 место - Широбокова Анжелика

      В шаге от «бронзы» оказалась Екатерина Филиппова.

      Победители забега «маленьких» невест стали Дианова Маргарита (от 3 до 5 лет), Дорош Варвара (от 6 до 8 лет). Отметим, что победительницу и родителей ищут спонсоры для вручения приза, подарок ждет их в офисе LOVE RADIO (Ижевск, переулок Северный, 61). При получении необходимо предъявить документы.

      В возрасте от 9 до 11 лет победила Кушина Владислава, от 12 до 14 лет - Старкова Ольга.

      В метании букетов победила Гуменникова Анна. В квесте «В поисках любви» лучшими стали команды: «Бессрашные», «Одуванчики» и «Некст».

      Специальные призы от генерального партнера проекта Love radio получили Михайлова Татьяна и Хабибрахманова Аделя.

      Партнер проекта DietSecrets наградил Мищенко Марию и Дианову Маргариту. Партнер проекта Flashka наградил Хабибрахманову Екатерину, Старкову Ольгу и Кушину Владиславу. Смайл наградили Сухову Арину.

      Партнер проекта Диспетчерская служба «Лидер» наградили Дианову Евгению и Дианову Маргариту. Студия красоты Sahar - Гуменникову Анну.

      Также банно-гостиничный комплекс «Астори» наградил Попову Наталью и Баранову Алену. И вручил подарочные сертификаты победительницам забега.

      Парикмахерская Прядки в порядке наградили Леонтьеву Марию. Загар-клуб Шоколад - Дианову Евгению.

      11:00, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      286
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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