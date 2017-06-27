В Ижевске определили победителей «Марафона невест»

Лучшие девушки получили призы от спонсоров.

Ижевск. В столице Удмуртии определили победителей «Марафона невест». Призеры получили подарки от спонсоров.

Победители забега:

1 место - Александрова Анастасия

2 место - Маркова Анна

3 место - Широбокова Анжелика

В шаге от «бронзы» оказалась Екатерина Филиппова.

Победители забега «маленьких» невест стали Дианова Маргарита (от 3 до 5 лет), Дорош Варвара (от 6 до 8 лет). Отметим, что победительницу и родителей ищут спонсоры для вручения приза, подарок ждет их в офисе LOVE RADIO (Ижевск, переулок Северный, 61). При получении необходимо предъявить документы.

В возрасте от 9 до 11 лет победила Кушина Владислава, от 12 до 14 лет - Старкова Ольга.

В метании букетов победила Гуменникова Анна. В квесте «В поисках любви» лучшими стали команды: «Бессрашные», «Одуванчики» и «Некст».

Специальные призы от генерального партнера проекта Love radio получили Михайлова Татьяна и Хабибрахманова Аделя.

Партнер проекта DietSecrets наградил Мищенко Марию и Дианову Маргариту. Партнер проекта Flashka наградил Хабибрахманову Екатерину, Старкову Ольгу и Кушину Владиславу. Смайл наградили Сухову Арину.

Партнер проекта Диспетчерская служба «Лидер» наградили Дианову Евгению и Дианову Маргариту. Студия красоты Sahar - Гуменникову Анну.

Также банно-гостиничный комплекс «Астори» наградил Попову Наталью и Баранову Алену. И вручил подарочные сертификаты победительницам забега.

Парикмахерская Прядки в порядке наградили Леонтьеву Марию. Загар-клуб Шоколад - Дианову Евгению.