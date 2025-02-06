Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжает расти количество торговых точек, где на кассе можно снять наличные с банковской карты. Об этом сообщает Отделение – НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.

Так, по состоянию на 1 октября 2024 года услугу предоставляли 640 магазинов и автозаправочных станций. За январь – сентябрь 2024 года к сервису «наличные на кассе» подключилось более 50 предприятий торговли.

Воспользоваться сервисом «наличные на кассе» можно при оплате покупки картой. Проверить наличие услуги можно по специальной наклейке в магазине или на АЗС, по надписи на экране терминала оплаты, а также уточнить информацию у продавца. С одной карты можно снять не более 5 тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц. Перед расчётом нужно сообщить кассиру о своём намерении снять деньги. Если в кассе есть нужная сумма, она будет добавлена в чек и спишется вместе с оплатой товара.

Магазины и автозаправки не берут комиссию за выдачу наличных, но банки могут устанавливать свои тарифы на эту услугу. Предварительно стоит уточнить информацию в своём банке.

«Сервис „наличные на кассе“ повышает финансовую доступность в республике, особенно в небольших и отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют банкоматы или отделения банков. Почти половина торговых точек, где можно снять деньги на кассе, расположена в сельской местности», — отметила управляющий Отделением – НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.