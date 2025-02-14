Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло заседание правительства Удмуртии, на котором обсуждались поправки в бюджет на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Рассматривалось увеличение доходной части на 1,58 млрд рублей за счёт поступлений остатков средств с казначейского счёта. В свою очередь расходную часть предложили увеличить на 2,15 млрд рублей.

«Принятие поправок вызвано необходимостью уточнения расходов в рамках перечня направлений, высвобождаемых в результате списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам регионов, которое выполняется по решению президента России Владимира Путина», – говорится в сообщении.

Так, на создание особой экономической зоны в Ижевске планируют направить 1,2 млрд рублей. Также дополнительные 900 млн рублей планируют потратить на ремонт региональных и местных дорог.

Кроме того, за счёт ранее зарезервированных средств в размере 948,5 млн рублей предлагается увеличить бюджетные ассигнования по ряду значимых направлений, таких как реконструкция котельной Балезинской школы-интернат, разработка проектно-сметной документации на строительство филиала городской поликлиники №5 в Ижевске, реконструкция стадиона и техническое перевооружение системы теплоснабжения в Можге, строительство коммунальных сетей в Сарапуле, капитальный ремонт детского сада №169 в Ижевске, а также монумента «Навеки с Россией» и эспланады и другие объекты.

Предложенные изменения в бюджет поддержаны правительством, дальше они будут вынесены на рассмотрение в Госсовет Удмуртской Республики.