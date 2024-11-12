Два дня остаётся до окончания общественного обсуждения проекта бюджета Удмуртии на 2025 год

Ижевск. Удмуртия. Два дня остаётся до завершения общественного обсуждения проекта закона о бюджете Удмуртии на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Общественное обсуждение проходит в онлайн-формате 3 по 14 ноября. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте Государственного Совета УР.

Замечания и предложения можно направить на бумажном носителе или в электронном виде одним из способов:

1) почтовым отправлением по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д.15, кабинет 411.

2) на адрес электронной почты: budjet@gossovet.udm.ru

В теме сообщения указывается «Общественное обсуждение».

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