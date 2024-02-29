В Удмуртии подорожала свёкла и подешевели женские колготки

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат поделился динамикой цен на основные товары и услуги. Анализу подверглись данные за период с 20 по 26 февраля в Удмуртии.

Больше всего за прошедшую неделю в республике подорожала свёкла (+10%). Сильнее всего подешевела варёная колбаса (-7,4%).

Из непродовольственных товаров больше всего подорожала зубная паста (+3,1%) и шампунь (+3%); а подешевели женские эластичные колготки (-2,7%).

Цены на бензин остались без изменения. На одну копейку за литр подешевело лишь дизельное топливо.