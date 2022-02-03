Почти 3700 квартир в Удмуртии построили с использованием эскроу-счетов

Ижевск. Удмуртия. Почти 3,7 тыс. квартир в Удмуртии построили с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщило Отделение-Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центробанка России.

Отмечается, что на 1 декабря 2021 года в республике насчитывалось более 11 тыс. участников долевого жилищного строительства. На эскроу-счетах дольщиков размещено 28,7 млрд рублей, которые передадут застройщикам лишь после завершения строительства. С момента внедрения проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов около 3,7 тыс. квартир в республике были сданы в эксплуатацию.

Показатели рынка проектного финансирования долевого жилищного строительства в ноябре 2021 года в Удмуртии продолжили расти. В общем и целом, с начала 2021 года количество эскроу-счетов выросло в 2,1 раза, а объём средств на них практически удвоился.

«За 11 месяцев 2021 года в Удмуртии завершено строительство квартир на сумму 9,3 млрд рублей. Все средства будущих жильцов хранятся на эскроу-счетах и передаются застройщикам только после сдачи домов в эксплуатацию. Это сводит к минимуму все риски, связанные с сохранностью средств и позволяет защитить дольщиков от недобросовестных компаний», — отметила управляющий Нацбанком по Удмуртии Татьяна Жиганшина.