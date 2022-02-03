На сдаче вторсырья в «Экодома» жители Ижевска заработали 2,6 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска, сдавшим вторсырье в «Экодома», регоператор Удмуртии выплатил 2 млн 605 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртии.

На сегодняшний день в Ижевске открыто два пункта выкупа вторсырья — на Холмогорова, 11 и на Молодежной, 107 а. Почти за год они приняли на переработку 501 т отходов.

76% от принесенного вторсырья — это бумага и картон, 16% — баночное и бутылочное стекло разных цветов, на третьем месте по популярности ПЭТ-бутылки из-под напитков, они составляют 3% от принесенного мусора. Всего пункт принимает 20 видов вторсырья, но оплачиваются только 18 позиций.

«Самое ценное, что мы выкупаем не только популярные среди переработчиков отходы, но и такие невостребованные фракции, как тетрапак, пакеты разных видов, белый ПЭТ. С 7 февраля в «Экодоме» у Талисмана начнём выкупать текстиль», — поделился руководитель регоператора Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин.

Почти все вторсырье отправляется переработчикам Удмуртии. Из макулатуры «Ижевская бумажная компания» делает туалетную бумагу и одноразовые полотенца. Стекло набирает можгинский завод «Свет» и отливает новую тару. ПЭТ-бутылки выкупает ижевское предприятие «Локофлекс», которое из переработанного пластика производит профлисты для заборов, крыш, теплиц и делает штакетник. Остальное забирает «Ижвторресурс».

В планах до конца февраля открыть в Ижевске еще 2 пункта: «Экодом» у гипермаркета «Лента» на улице Камбарской, 110 и на пересечении улиц Депутатская-Короткая в Ленинском районе города совмещенный формат «Экодома» и «Экопоста». Туда помимо обычного вторсырья можно будет сдать крупногабаритные отходы, такие как автошины, мебель, ветки.