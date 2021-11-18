Задолженность теплоснабжающих организаций Удмуртии за газ увеличилась на четверть

На 1 ноября сумма составила 997 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Общая просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) перед «Газпром межрегионгаз Ижевск» на 1 ноября 2021 года составила 997 млн рублей, что на 23,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (809 млн рублей).

В частности, задолженность за поставленный природный газ ООО «Районная теплоснабжающая компания» (Ижевск) составляет 141 млн рублей, ООО «Яр энерго» — 21 млн рублей, ООО «Республиканская тепловая компания» (Балезинский, Воткинский и Завьяловский районы) — 41 млн рублей, ООО «Практическая метрология» (Балезинский район) — 28 млн рублей и ООО «Энергия» (Красногорский район) — 6 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Ижевск» усиливает претензионно-исковую работу с потребителями-должниками. С января по октябрь 2021 года юридическим лицам было направлено 568 писем претензионного характера на сумму 1 610 млн рублей, предъявлено 175 исковых заявление в суд на сумму 909 млн рублей. За этот период взыскано 820 млн рублей задолженности.

«Для продолжения эффективной работы с задолженностью ТСО необходимо выработать механизмы компенсации выпадающих доходов ТСО из республиканского бюджета, а также разработать новый График погашения задолженности проблемных ТСО республики», – заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин.