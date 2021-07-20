Каждый восьмой житель Удмуртии находится за чертой бедности

Граждане с малыми доходами тратили на еду почти в три раза меньше, чем богатые.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 4 место (по возрастанию) в списке регионов Приволжского федерального округа по доле бедного населения. Об этом сообщает Удмуртстат.

За чертой бедности, а именно с доходами ниже прожиточного минимума (10 465 рублей по Удмуртии), находятся 11,9% жителей Удмуртии, или 178,6 тыс. человек. В 2012 году этот показатель равнялся 11,1%, на 2019 год — уже 12,4%.

На 10% обеспеченного населения региона приходилось 25,3% всех доходов. На ту же долю бедного — 2,8%.

По данным на 2020 год, жители республики в среднем тратили на покупку питания 5 103 рубля в расчёте на одного человека.

Затраты на продукты среди жителей с малыми доходами составили 2 944 рубля. Обеспеченная группа населения Удмуртии тратила на еду 8 085 рублей. Кроме того, последние тратят на непродовольственные товары в 5 раз больше, чем малообеспеченные граждане.

В 2020 году Удмуртия заняла 4 место по возрастанию в списке регионов ПФО по бедности населения. Наименьший уровень бедности показал соседний Татарстан. Самый высокий — Республика Марий Эл.

«Таким образом, при существующем неравенстве в распределении материальных благ каждый восьмой житель региона живет в условиях прямой бедности», — заключили в Удмуртстате.