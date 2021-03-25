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Жителям Ижевска спишут «старые» задолженности по налогам

11:40, 25 марта, 2021
Анна Торхова
Жителям Ижевска спишут «старые» задолженности по налогам
11:40, 25 марта, 2021
Анна Торхова
526
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#налоги\n#пени\n#штрафы
Фото: ИА «Сусанин»
526
0

Сумма недоимок не должна превышать 500 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска спишут задолженности по пеням по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, если их сумма составляет менее 500 рублей. «Обнуление» недоимок депутаты одобрили 25 марта на сессии Гордумы.

Отметим, что с момента образования задолженности должно пройти не менее 3 лет.

Согласно Налоговому кодексу России, задолженности по пеням и и штрафам также признаются безнадежными, если человек умер или объявлен судом умершим.

 

11:40, 25 марта, 2021
Анна Торхова
526
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#налоги\n#пени\n#штрафы