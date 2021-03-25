Жителям Ижевска спишут «старые» задолженности по налогам

Сумма недоимок не должна превышать 500 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска спишут задолженности по пеням по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, если их сумма составляет менее 500 рублей. «Обнуление» недоимок депутаты одобрили 25 марта на сессии Гордумы.

Отметим, что с момента образования задолженности должно пройти не менее 3 лет.

Согласно Налоговому кодексу России, задолженности по пеням и и штрафам также признаются безнадежными, если человек умер или объявлен судом умершим.