Чувашия может создать региональный центр закупок по примеру Удмуртии

Коллег заинтересовал опыт закупок по принципу «одного окна».

Ижевск. Удмуртия. Чувашия может перенять опыт Удмуртии по централизации закупок. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Удмуртской Республики.

Для знакомства с моделью закупок по принципу «одного окна» в Ижевске побывала руководитель госслужбы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.

В ходе совещания обсуждались преимущества централизованных закупок, вопросы повышения их эффективности за счет оптимального формирования лотов, снижения нагрузки на заказчиков, применения единых правил осуществления закупок, унификации и индивидуализации объектов закупок товаров, работ, услуг, типовых документов.

В центре закупок Удмуртии гостям рассказали об автоматизации и цифровизации закупок в регионе, особенностях структуры уполномоченного учреждения.

Коллеги отметили, что Удмуртия является единственным субъектом в России, где закупки не зависимо от размера начальной (максимальной) цены контракта и способа определения поставщика централизованы в одном учреждении. Также была отмечена экономия средств в связи с централизацией.

С января по сентябрь 2020 года Региональный центр закупок Удмуртии провел 14361 конкурентную процедуру по 44-ФЗ на сумму 26,8 млрд рублей. Экономия составила 1,8 млрд рублей.

По 223-ФЗ специалисты провели 3 870 конкурентных процедур на общую сумму 9,7 млрд. руб. Здесь экономия достигла 575,5 млн. руб. Экономия при отборе единственного поставщика составила более 12 млн. руб.

Напомним, региональный центр закупок в Удмуртии открылся в 2018 году.