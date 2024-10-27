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Госкомпании стали в два раза чаще закупаться у самозанятых Удмуртии

13:50, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Госкомпании стали в два раза чаще закупаться у самозанятых Удмуртии
13:50, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
196
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#Министерство экономики\n#самозанятые\n#деньги\n#малый бизнес\n#госзакупки
Источник фото: pxhere.com
196
0

С начала 2024 года осуществлено закупок на 79,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Общий объём государственных закупок у самозанятых Удмуртии в 2024 году вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Удмуртской Республики.

Общий объём закупок у самозанятых с начала года составил 79,4 млн рублей. Сообщается, что это общая тенденция для всей России. «Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках», – поясняет генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Удмуртии более 86 тыс. самозанятых, некоторые из них сотрудничают с государственными компаниями.

Чаще всего самозанятые в Удмуртии оказывают вспомогательные услуги: страхование и финансовое посредничество, профессиональные, научные и технические услуги, творческие работы в области искусства и развлечений, а также строительные, рекламные, исследовательские услуги.

В министерстве также напоминают, что самозанятые могут с 1 апреля 2020 года участвовать в госзакупках наравне с малыми и средними предпринимателями.

13:50, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
196
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#Министерство экономики\n#самозанятые\n#деньги\n#малый бизнес\n#госзакупки