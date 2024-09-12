Об ужесточении контроля за госзакупками рассказали в Минздраве Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии рассказали об изменениях в сфере госзакупок за последний год. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Багин в ходе брифинга 11 сентября.

«Давайте не будем комментировать ситуацию раньше. Сейчас все закупки, которые проводятся в министерстве здравоохранения, проходят фильтр на уровне Регионального центра закупок. У всей конкурсной документации, которая в перспективе идёт в торги — проверяется ценообразование, проверяется принцип конкуренции. <…> На данный момент центр закупок уже очень редко вносит какие-то коррективы», — поделился министр. Сергей Багин также отметил, что вопросов со стороны Росздравнадзора к министерству здравоохранения Удмуртии не было ни разу, хотя этот вопрос обсуждается еженедельно.

Напомним, экс-руководитель министерства здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что с августа 2022 года по сентябрь 2023 года она обеспечила неконкурентную победу на торгах фирм, возглавляемых её знакомыми. С помощью этого были заключены контракты на поставку медицинского оборудования на сумму свыше 490 млн рублей. В августе этого года завершилось расследование уголовного дела. Теперь оно направится в суд.