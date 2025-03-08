Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли подрядчика для работ по осушению подвала в здании хореографического лицея №95. Соответствующая информация появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Лицей находится по улице Орсовской, 17. Всего на работы выделено почти 11,4 млн рублей. Кроме того, на подрядчика накладываются гарантийные обязательства на пять лет.

Ранее осушение подвала в учебном заведении вошло в перечень объектов капитального строительства на три года. Завершить работы здесь планируют в 2025 году.

Напомним, хореографический лицей открылся в марте 2024 года после капитального ремонта.