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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске более 11 млн рублей потратят на осушение подвала хореографического лицея №95

17:41, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске более 11 млн рублей потратят на осушение подвала хореографического лицея №95
17:41, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госзакупки\n#деньги\n#подрядчик
Источник фото: скриншот из видео Дмитрий Чистяков
28
0

Работы планируют завершить в 2025 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли подрядчика для работ по осушению подвала в здании хореографического лицея №95. Соответствующая информация появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Лицей находится по улице Орсовской, 17. Всего на работы выделено почти 11,4 млн рублей. Кроме того, на подрядчика накладываются гарантийные обязательства на пять лет.

Ранее осушение подвала в учебном заведении вошло в перечень объектов капитального строительства на три года. Завершить работы здесь планируют в 2025 году.

Напомним, хореографический лицей открылся в марте 2024 года после капитального ремонта.

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17:41, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госзакупки\n#деньги\n#подрядчик