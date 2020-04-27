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Митрополит Викторин попросил помощи у прихожан в содержании храмов Удмуртии

08:30, 27 апреля, 2020
Анастасия Шевченко
Митрополит Викторин попросил помощи у прихожан в содержании храмов Удмуртии
08:30, 27 апреля, 2020
Анастасия Шевченко
18
0
#церковь\n#Удмуртия\n#Русская православная церковь\n#Православная Церковь\n#Русская Церковь\n#пожертвования\n#храмы\n#храмы Удмуртии\n#самоизоляция
Фото: Яндекс Карты
18
0

Культовые сооружения пострадали из-за режима самоизоляции.

Ижевск. Удмуртия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин обратился ко всем верующим с призывом помочь храмам республики. Соответствующее видео опубликовали на сайте Ижевской и Удмуртской епархии.

За период самоизоляции в храмах Удмуртии уменьшилось количество прихожан, из-за чего сократились пожертвования. «Во многих наших, городских храмах особенно, был большой штат сотрудников, которые получали небольшую заработную плату, но все получали благодарность. Храмы платили налог в Фонд социального страхования, в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования. Храмы до сих пор платят коммунальные услуги и платят их по тарифу, который установлен для предприятий, то есть повышенный тариф», — отметил митрополит Викторин в видеосообщении.

Напомним, что с 17 апреля посещение храмов и церквей для прихожан запретили в Удмуртии. Культовые сооружение откроют 29 апреля.

Также патриарх Кирилл попросил правительство России об отсрочке коммунальных платежей для церквей из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.

08:30, 27 апреля, 2020
Анастасия Шевченко
18
0
#церковь\n#Удмуртия\n#Русская православная церковь\n#Православная Церковь\n#Русская Церковь\n#пожертвования\n#храмы\n#храмы Удмуртии\n#самоизоляция

 

 

 


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