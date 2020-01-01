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Стоимость проезда по Камскому мосту в Удмуртии может вырасти с 1 февраля

16:09, 01 января, 2020
Дарья Саушина
Стоимость проезда по Камскому мосту в Удмуртии может вырасти с 1 февраля
16:09, 01 января, 2020
Дарья Саушина
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#Камбарка\n#тарифы и цены\n#Камский мост
Фото: ИА Сусанин
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Концессионер планирует поднять плату с этой даты.

Камбарка. Удмуртия. Стоимость проезда по Камскому мосту планируют поднять с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте концессионера. Предполагается, что владельцы легковушек по-прежнему будут отдавать 270 рублей за использование моста через Каму, 180 рублей – через Буй и 450 рублей – обоих мостов.

С 1 февраля:

Мост через Каму

Тарифная группа №1 - 270 рублей;

Тарифная группа №2 - 650 рублей (+20 рублей);

Тарифная группа №3 - 1100 рублей (+50 рублей);

Тарифная группа №4 - 1400 рублей (+50 рублей)

Мост через Буй 

Тарифная группа №1 - 180 рублей;

Тарифная группа №2 - 380 рублей (+10 рублей);

Тарифная группа №3 - 650 рублей (+20 рублей);

Тарифная группа №4 - 840 рублей (+40 рублей)

Оба моста

Тарифная группа №1 - 450 рублей;

Тарифная группа №2 - 1030 рублей (+30 рублей)

Тарифная группа №3 - 1750 рублей (+70 рублей)

Тарифная группа №4 - 2240 рублей (+90 рублей).

К тарифной группе №1 относятся легковушки и мотоциклы, группе №2 – фургоны, пикапы, группе №3 – грузовики и автобусы, группе №4 – грузовики и автобусы с 3 и более осями.

16:09, 01 января, 2020
Дарья Саушина
205
0
#Камбарка\n#тарифы и цены\n#Камский мост

 

 

 


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