Стоимость проезда по Камскому мосту в Удмуртии может вырасти с 1 февраля

Концессионер планирует поднять плату с этой даты.
Камбарка. Удмуртия. Стоимость проезда по Камскому мосту планируют поднять с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте концессионера. Предполагается, что владельцы легковушек по-прежнему будут отдавать 270 рублей за использование моста через Каму, 180 рублей – через Буй и 450 рублей – обоих мостов.
С 1 февраля:
Мост через Каму
Тарифная группа №1 - 270 рублей;
Тарифная группа №2 - 650 рублей (+20 рублей);
Тарифная группа №3 - 1100 рублей (+50 рублей);
Тарифная группа №4 - 1400 рублей (+50 рублей)
Мост через Буй
Тарифная группа №1 - 180 рублей;
Тарифная группа №2 - 380 рублей (+10 рублей);
Тарифная группа №3 - 650 рублей (+20 рублей);
Тарифная группа №4 - 840 рублей (+40 рублей)
Оба моста
Тарифная группа №1 - 450 рублей;
Тарифная группа №2 - 1030 рублей (+30 рублей)
Тарифная группа №3 - 1750 рублей (+70 рублей)
Тарифная группа №4 - 2240 рублей (+90 рублей).
К тарифной группе №1 относятся легковушки и мотоциклы, группе №2 – фургоны, пикапы, группе №3 – грузовики и автобусы, группе №4 – грузовики и автобусы с 3 и более осями.