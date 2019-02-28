В январе 2019 года жители республики воспользовались этой услугой 825 раз.

Ижевск. В Удмуртии выросло количество выданных автокредитов. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в январе 2019 года жители республики воспользовались этой услугой 825 раз.

По сравнению с аналогичным показателем 2018 года эта цифра увеличилась на 15% (с 714 кредитов до 825).

Отметим, что республика в рейтинге занимает 18 строчку. Лидерами несмотря на отрицательную динамику являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Географические соседи Удмуртии – Татарстан, Башкирия и Пермский край – располагаются в первой десятке.

«Несмотря на то, что количество выданных в первый месяц наступившего года автокредитов выросло по сравнению с январем прошлого года, этот рост оказался ниже, чем в целом по 2018 году, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В НБКИ снижение роста связывают в том числе с окончанием в 2018 году ряда госпрограмм льготного автокредитования на большей части страны.

«В результате, в ряде крупнейших регионов европейской части России впервые за долгое время выдача автокредитов сократилась. Однако с 1 марта 2019 года реализация госпрограмм возобновляется по всей стране, что, безусловно, поддержит сегмент автопродаж», - считает Волков.

Ранее в НБКИ также сообщали о том, что во втором полугодии 2018 года Удмуртия стала лидером по снижению темпов выдачи автокредитов.