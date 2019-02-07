По словам представителей финансовой компании, это связано с неиспользованием рейтинга «БыстроБанком».

Ижевск. Удмуртия. «БыстроБанк» в Ижевске прокомментировал отзыв рейтинга агентством Moody's Investors Service. По словам представителей финансовой компании, это было связано с неиспользованием данных, о которых идет речь.

«БыстроБанк отказался от рейтинга международного агентства Moody's по коммерческим соображениям. В последнее время рейтинг не использовался банком во взаимоотношениях с контрагентами, при этом банк нес расходы на его подтверждение, поэтому руководством банка было принято решение об отказе от него», - сообщили в банке.

В компании также уточнили, что на момент отзыва рейтинг «БыстроБанка» был на высоком уровне: «B2», прогноз «позитивный». При этом у банка остается действующий рейтинг от крупнейшего российского рейтингового агентства Эксперт РА («ruBB», прогноз «стабильный»).