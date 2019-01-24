Доходы жителей Удмуртии в 2018 году выросли на 1,8%

Таким образом, сумма заработка составила 442,7 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Доходы населения Удмуртии по итогам 2018 года выросли на 1,8%. По данным Удмуртстата, общая сумма составила 442,7 млрд рублей или 32 417 рублей в среднем на каждого жителя. В 2017 году этот показатель составлял 434,9 млрд рублей.

В прошедшем году значительно уменьшились доходы от собственности и доходы предпринимателей. Примерно на 1,5% сократились социальные выплаты.

«В то же время оплата труда (включая скрытую) за год на 18%. Реальные располагаемые денежные доходы населения, т.е. доходы после уплаты обязательных платежей, налогов и с учетом изменения цен, в истекшем году снизились на 5,4%», - говорится в сообщении.