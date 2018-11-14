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Дотации на племенное животноводство Удмуртии увеличили почти в 3 раза

13:10, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
13:10, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минсельхоз\n#АПК
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом сообщает республиканский Минсельхоз.

Ижевск. Удмуртия.  Дотации на племенное животноводство в Удмуртии в 2019 году составят около 381 млн рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырастет почти в 3 раза, сообщает республиканский Минсельхоз.

В профильном министерстве утверждают, что субсидия на приобретение племмолодняка КРС будет предоставляться по ставке 125 тыс. рублей за один килограмм живой массы (но не более 50 тыс. на одну голову). В текущем году этот показатель составлял 38 тыс. рублей.

Субсидия по лизингу предусмотрена в размере 50% затрат, связанных с уплатой лизинговых (сублизинговых) платежей по договорам лизинга (сублизинга) и также не более 50 000 рублей за одну голову.

Также сохранят и субсидию на содержание племенных животных – она определяется из расчета на одну условную голову по утверждаемой министерством ставке.

«Практика текущего года показала, что не все племенные хозяйства могут подтвердить фактически понесенные расходы. Поэтому в следующем году в состав фактически понесенных затрат будут отнесены оплата по приобретению кормов – это сено, солома, корне-клубнеплоды, зерно, комбикорма», - говорится в сообщении.

Как отметила министр Ольга Абрамова, к племенным хозяйствам будут предъявляться очень серьезные требования – не просто минимально необходимые для поддержания статуса, как это было все эти годы.

«Будут тщательно анализироваться все производственные показатели, обязательным условием выписки племсвидетельства станет и геномная оценка, данные по матери и отцу», - сообщили в Минсельхозе.

13:10, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
125
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минсельхоз\n#АПК

 

 

 


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