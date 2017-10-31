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      Бюджет Удмуртии больше не будет выделять деньги на реализацию наказов избирателей

      17:20, 31 октября, 2017
      17:20, 31 октября, 2017
      2206
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      #бюджет\n#депутаты\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#деньги
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      Такое изменение вносится по рекомендации Минфина России.

      Ижевск. Удмуртия. В республиканском бюджете больше не будут закладывать средства для депутатов на реализацию наказов избирателей. Такое изменение решили внести в закон «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» во вторник, 31 октября, на заседании правительства Удмуртии.

      Как рассказал министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, поправка исключает нормы по предоставлению дотаций на реализацию наказов избирателей.

      «Данные изменения вносятся в целях реализации условий соглашения о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, заключенного между правительством республики и Минфином России, а также в связи с рекомендацией рабочей группы Минфина, которая здесь находилась», - отметил Евдокимов.

      По мнению председателя правительства Ярослава Семенова, распоряжаться этими деньгами должны министерства.

      «Мы безусловно понимаем, что для депутатов это очень важно. Но сейчас не только в связи с тем, что сокращение, бюджет становится более жестким, но не менее важным посылом является то, что деньги бюджетные должны тратиться через главных распорядителей средств, министерства. Именно вы, анализируя ситуацию, понимаете, куда должны расходоваться эти средства. Коллегам-депутатам мы это донесли, понимание у нас здесь есть», - заявил он.

      Напомним, средства на реализацию наказов избирателей депутатам выделяли с 2013 года. Однако у народных избранников не всегда получалось потратить их полностью.

      17:20, 31 октября, 2017
      2206
      0
      #бюджет\n#депутаты\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#деньги

       

       

       

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