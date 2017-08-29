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      Вячеслав Володин пообещал инициировать обсуждение закредитованности Удмуртии в Госдуме

      08:30, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      291
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      291
      0

      Об этом он сообщил во время рабочего визита в республику.

      Ижевск. Удмуртия. Вячеслав Володин пообещал инициировать обсуждение закредитованности Удмуртии в Госдуме России. Об этом он сообщил во время рабочего визита в республику в понедельник, 28 августа.
      "Есть вопросы, которые мы однозначно будем обсуждать в комитете по бюджету Государственной думы, и будем обсуждать на трехсторонних комиссиях, потому что регион закредитован. Порядка 21 млрд кредитов банковских. Это, безусловно, сказывается на расходных полномочиях. Регион вынужден большие средства тратить на выплату кредитов, выплату процентных ставок", - сказал Володин.
      По словам врио главы Удмуртии Александра Бречалова, в настоящий момент обслуживание госдолга Удмуртии обходится региону очень дорого.
      "2 млрд 600 млн - только по банковским кредитам. У нас есть еще облигационный займ. Совокупно - больше 3,5 млрд. Вы понимаете, что это дороги и наша социальная инфраструктура", - пояснил руководитель республики.
      В свою очередь председатель Госдумы России добавил, что Удмуртии потребуется помощь в изменении структуры госдолга.
      "Здесь нужна помощь для того, чтобы можно было перекредитоваться вместо банковских кредитов, чтобы это были бюджетные кредиты. Они выделяются под 0,5% годовых. Разница, как вы понимаете, 0,5% и 13% (под эту ставку брались предыдущие займы), существенная. Если этот вопрос удастся решить, сбалансированность бюджета будет достижима. Будет сбалансирован бюджет - будет бюджет развития", - подытожил Вячеслав Володин.

      Ранее и.о. Минфина Удмуртии Станислав Евдокимов говорил о том, что в случае с банковскими кредитами у ведомства есть интрументы снижения ставок по ним, а облигации предполагают фиксированный процент, поэтому в определенных случаях региону выгоднее пользоваться услугами коммерческих кредитных организаций.

      «Поэтому мы не так активно идем по этому направлению, больше в сторону коммерческих кредитов структуру долга держим. Нельзя как в одну сторону полностью уйти, так и в другую. Уйдешь полностью в банки, будут ставки выше, уйдешь полностью в ценные бумаги, нельзя будет эффективно управлять долгом, середину надо держать», - пояснил глава регионального Минфина

      На прошлой неделе стало известно, что Удмуртия привлечет 8 млрд рублей банковских кредитов. Деньги возьмут по ставке не более 9,75% годовых сроком на один год.

      «Привлеченные кредитные ресурсы будут направлены на погашение принятых ранее кредитных обязательств с наиболее высокими ставками. Это позволит значительно снизить расходы бюджета за пользование кредитами за счет разницы по процентным ставкам», - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

      По данным Минфина Удмуртии на 1 августа 2017 года госдолг республики составляет 49,9 млрд рублей. За месяц он сократился на 1,6 млрд рублей.

      Структура госдолга:
      - 22,1 млрд рублей или 44,4% - бюджетные кредиты;
      - 17,6 млрд рублей или 35,3% - банковские кредиты;
      - 10,1 млрд рублей или 20,3%- государственные ценные бумаги.

       
      08:30, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      291
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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