Вячеслав Володин пообещал инициировать обсуждение закредитованности Удмуртии в Госдуме

Об этом он сообщил во время рабочего визита в республику.
Ранее и.о. Минфина Удмуртии Станислав Евдокимов говорил о том, что в случае с банковскими кредитами у ведомства есть интрументы снижения ставок по ним, а облигации предполагают фиксированный процент, поэтому в определенных случаях региону выгоднее пользоваться услугами коммерческих кредитных организаций.
«Поэтому мы не так активно идем по этому направлению, больше в сторону коммерческих кредитов структуру долга держим. Нельзя как в одну сторону полностью уйти, так и в другую. Уйдешь полностью в банки, будут ставки выше, уйдешь полностью в ценные бумаги, нельзя будет эффективно управлять долгом, середину надо держать», - пояснил глава регионального Минфина
На прошлой неделе стало известно, что Удмуртия привлечет 8 млрд рублей банковских кредитов. Деньги возьмут по ставке не более 9,75% годовых сроком на один год.
«Привлеченные кредитные ресурсы будут направлены на погашение принятых ранее кредитных обязательств с наиболее высокими ставками. Это позволит значительно снизить расходы бюджета за пользование кредитами за счет разницы по процентным ставкам», - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.
По данным Минфина Удмуртии на 1 августа 2017 года госдолг республики составляет 49,9 млрд рублей. За месяц он сократился на 1,6 млрд рублей.
Структура госдолга:
- 22,1 млрд рублей или 44,4% - бюджетные кредиты;
- 17,6 млрд рублей или 35,3% - банковские кредиты;
- 10,1 млрд рублей или 20,3%- государственные ценные бумаги.