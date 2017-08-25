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      Удмуртия привлечет 8 млрд рублей банковских кредитов

      17:38, 25 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:38, 25 августа, 2017
      Яна Шамаева
      135
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      135
      0

      Деньги возьмут по ставке не более 9,75% годовых сроком на один год.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия привлечет 8 млрд рублей банковских кредитов. Аукционы проведут в несколько этапов, а первый из них на сумму 4 млрд рублей, пройдет в сентябре, сообщает пресс-служба правительства республики.

      Кредиты возьмут по ставке не более 9,75% годовых сроком на один год. По результатам аукционов процентная ставка может быть снижена.

      «Привлеченные кредитные ресурсы будут направлены на погашение принятых ранее кредитных обязательств с наиболее высокими ставками. Это позволит значительно снизить расходы бюджета за пользование кредитами за счет разницы по процентным ставкам», - говорится в сообщении.

      Экономия бюджетных средств за счет снижения ставки даже на 1% может составить порядка 100 млн рублей. В том числе 15 млн рублей – в 2017 году и 85 млн рублей в 2018.

      По данным на 1 августа 2017 года госдолг Удмуртии составляет 49,9 млрд рублей.

      Структура госдолга:

      - 22,1 млрд рублей или 44,4% - бюджетные кредиты из федерального бюджета;

      - 17,6 млрд рублей или 35,3% - кредиты, полученные в кредитных организациях;

      - 10,1 млрд рублей или 20,3%- государственные ценные бумаги.

      17:38, 25 августа, 2017
      Яна Шамаева
      135
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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