Деньги возьмут по ставке не более 9,75% годовых сроком на один год.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия привлечет 8 млрд рублей банковских кредитов. Аукционы проведут в несколько этапов, а первый из них на сумму 4 млрд рублей, пройдет в сентябре, сообщает пресс-служба правительства республики.

Кредиты возьмут по ставке не более 9,75% годовых сроком на один год. По результатам аукционов процентная ставка может быть снижена.

«Привлеченные кредитные ресурсы будут направлены на погашение принятых ранее кредитных обязательств с наиболее высокими ставками. Это позволит значительно снизить расходы бюджета за пользование кредитами за счет разницы по процентным ставкам», - говорится в сообщении.

Экономия бюджетных средств за счет снижения ставки даже на 1% может составить порядка 100 млн рублей. В том числе 15 млн рублей – в 2017 году и 85 млн рублей в 2018.

По данным на 1 августа 2017 года госдолг Удмуртии составляет 49,9 млрд рублей.

Структура госдолга:

- 22,1 млрд рублей или 44,4% - бюджетные кредиты из федерального бюджета;

- 17,6 млрд рублей или 35,3% - кредиты, полученные в кредитных организациях;

- 10,1 млрд рублей или 20,3%- государственные ценные бумаги.