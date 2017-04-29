Провел его глава столицы Удмуртской Республики Юрий Тюрин.

Ижевск. Удмуртия. Заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым платежам в муниципальный бюджет прошло в Ижевске. Провел его глава столицы Удмуртской Республики Юрий Тюрин.

На заседание пригласили организации, которые задолжали в муниципальную казну и внебюджетные фонды, допускают нарушения трудового законодательства. У некоторых из них размер задолженности достигает 1 млн рублей.

«Если компания из-за невозможности решить вопросы приняла решение не платить налоги в бюджет города, то оно неправильно. Эти деньги идут на содержание школ, детских садов, помощь малоимущему населению. Нам надо приводить в порядок пешеходные переходы, наносить разметку на дороги, организовывать летний отдых детей», - сказал нерадивым предпринимателям Тюрин.





Отдельно были рассмотрены вопросы, касающиеся работодателей, которые не оформляют трудовые договоры с сотрудниками и выплачивают им зарплату «в конверте». Бизнесменам дали несколько дней на исправление нарушений.

Замглавы администрации Ижевска - начальник управления финансов Гузалия Нурмухаметова в конце заседания отметила, что иногда решить проблему с неуплатой налогов помогает сам факт вызова предпринимателя на комиссию. Так, она рассказала, что удалось взыскать долги с нескольких компаний.

«Сумма поступлений в бюджет Ижевска в результате деятельности комиссии за 4 месяца 2017 года составляет 31 725 тыс. рублей, в том числе по налогу на доходы физлиц 1 023 тыс. рублей, по земельному налогу - 30 701 тыс. рублей», - отметила Гузалия Нурмухаметова.

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