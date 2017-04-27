  • $ 56.31 ↑
  • € 61.51 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      170 млн рублей сэкономит бюджет Удмуртии на процентах по кредитам

      13:11, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:11, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      252
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      252
      0

      Ставки с 12% до 10,35% годовых снизит Сбербанк.

      Ижевск. Удмуртия. Сбербанк России снизит ставки по ранее выданным кредитам Удмуртии с 12% до 10,35% годовых. Об этом в четверг, 27 апреля, со ссылкой на Минфин республики сообщает «Интерфакс».

      «В результате экономия средств бюджета Удмуртской Республики по выплате процентов составит за 3 года пользования кредитными средствами в сумме 173,2 млн рублей», - сказал собеседник агентства.

      Работу с банками по снижению процентных ставок по ранее выданным бюджету республики кредитам также продолжат.

      13:11, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      252
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа