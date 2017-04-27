170 млн рублей сэкономит бюджет Удмуртии на процентах по кредитам

Ставки с 12% до 10,35% годовых снизит Сбербанк.

Ижевск. Удмуртия. Сбербанк России снизит ставки по ранее выданным кредитам Удмуртии с 12% до 10,35% годовых. Об этом в четверг, 27 апреля, со ссылкой на Минфин республики сообщает «Интерфакс».

«В результате экономия средств бюджета Удмуртской Республики по выплате процентов составит за 3 года пользования кредитными средствами в сумме 173,2 млн рублей», - сказал собеседник агентства.

Работу с банками по снижению процентных ставок по ранее выданным бюджету республики кредитам также продолжат.