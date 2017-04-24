Международное агентство Fitch понизило рейтинг Удмуртии

Прогноз по рейтингам – «стабильный».

Москва. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Удмуртии в иностранной и национальной валюте. Показатель изменился с «ВВ-» до «В+», прогноз по рейтингам – «стабильный», сообщает «Интерфакс».

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на ровне «В». Ухудшение связано с устойчиво слабыми бюджетными показателями республики.

«Несмотря на улучшение маржи операционной прибыли до 4,7% в 2016 году, она по-прежнему недостаточна для покрытия процентных расходов (5,3% операционной выручки в 2016 году)», - говорится в сообщении Fitch.

По словам экспертов агентства, это ведет к отрицательному текущему балансу и росту долга.