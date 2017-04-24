  • $ 56.23 ↓
  • € 60.32 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Международное агентство Fitch понизило рейтинг Удмуртии

      16:12, 24 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      16:12, 24 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      136
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      136
      0

      Прогноз по рейтингам – «стабильный».

      Москва. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Удмуртии в иностранной и национальной валюте. Показатель изменился с «ВВ-» до «В+», прогноз по рейтингам – «стабильный», сообщает «Интерфакс».

      Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на ровне «В». Ухудшение связано с устойчиво слабыми бюджетными показателями республики.

      «Несмотря на улучшение маржи операционной прибыли до 4,7% в 2016 году, она по-прежнему недостаточна для покрытия процентных расходов (5,3% операционной выручки в 2016 году)», - говорится в сообщении Fitch.

      По словам экспертов агентства, это ведет к отрицательному текущему балансу и росту долга.

      16:12, 24 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      136
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа