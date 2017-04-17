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      Задолженность по зарплатам в Удмуртии выросла на 2,6 млн рублей

      09:34, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:34, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      134
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      134
      0

      Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

      Ижевск. Удмуртия. Задолженность по зарплатам в Удмуртии выросла на 2,6 млн рублей за два месяца. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

      «Задолженность выросла на 2 млн 600 тыс. Теперь она составляет 36,8 млн рублей. Задолженность Чепецкого управления строительства увеличилась на 3 млн. Задолженность Камского института выросла на 60 тыс. рублей. Впервые в этом году возникла задолженность у аэроклуба ДОСААФ – 100 тыс. рублей», - рассказал Смирнов.

      Он также отметил, что долг в 600 тыс. рублей погасила автошкола ДОСААФ.

      09:34, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      134
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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