Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Ижевск. Удмуртия. Задолженность по зарплатам в Удмуртии выросла на 2,6 млн рублей за два месяца. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

«Задолженность выросла на 2 млн 600 тыс. Теперь она составляет 36,8 млн рублей. Задолженность Чепецкого управления строительства увеличилась на 3 млн. Задолженность Камского института выросла на 60 тыс. рублей. Впервые в этом году возникла задолженность у аэроклуба ДОСААФ – 100 тыс. рублей», - рассказал Смирнов.

Он также отметил, что долг в 600 тыс. рублей погасила автошкола ДОСААФ.