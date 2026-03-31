Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Пожарные расчёты Удмуртии привели в готовность из-за возгорания на нефтехимическом предприятии в Нижнекамске

17:27, 31 марта, 2026
Максим Александров
27
0
#Удмуртия\n#пожарные
Источник фото: ИА «Сусанин»
Пожару присвоили высший ранг сложности.

Нижнекамск. Татарстан. Пожарные из Удмуртии находятся в состоянии готовности из-за взрыва на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане, который прогремел 31 марта. Об этом пишет ТАСС.

Очаг возгорания — насосная установка. Предварительной причиной возгорания называют сбой оборудования. 

Пожарные расчёты Удмуртии приведены в полную готовность. Вместе с коллегами из Башкирии они ждут команды на выдвижение. Сейчас на месте работают больше 60 человек и 19 единиц техники МЧС, к ним направляют пожарный поезд.

Информация о погибших у источников разница от двух до шести. 50 человек пострадали. В Нижнекамске от взрывной волны выбило окна в жилых домах.

Медиков города перевели в режим повышенной готовности. На месте работают 19 бригад скорой, из Набережных Челнов подоспели ещё шесть. К месту ЧП вылетел вертолёт санавиации.

Компания заявляет, что угрозы экологии и жителям нет. Прокуратура и Следственный комитет уже начали проверки.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

