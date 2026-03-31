Нижнекамск. Татарстан. Пожарные из Удмуртии находятся в состоянии готовности из-за взрыва на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане, который прогремел 31 марта. Об этом пишет ТАСС.

Пожару присвоили высший ранг сложности. Очаг возгорания — насосная установка. Предварительной причиной возгорания называют сбой оборудования.

Пожарные расчёты Удмуртии приведены в полную готовность. Вместе с коллегами из Башкирии они ждут команды на выдвижение. Сейчас на месте работают больше 60 человек и 19 единиц техники МЧС, к ним направляют пожарный поезд.

Информация о погибших у источников разница от двух до шести. 50 человек пострадали. В Нижнекамске от взрывной волны выбило окна в жилых домах.

Медиков города перевели в режим повышенной готовности. На месте работают 19 бригад скорой, из Набережных Челнов подоспели ещё шесть. К месту ЧП вылетел вертолёт санавиации.

Компания заявляет, что угрозы экологии и жителям нет. Прокуратура и Следственный комитет уже начали проверки.