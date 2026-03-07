Сарапул. Удмуртия. 6 марта Сарапульский районный суд арестовал ранее судимую 55-летнюю жительницу с. Уральский. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии

Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предварительное следствие установило, что вечером 24 февраля 2026 года в своей квартире в с.Уральский женщина в состоянии опьянения нанесла мужу ножевое ранение в живот.

Позже ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Вину она не признала. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Нужно отметить, что обвиняемая 3 года назад освободилась из колонии, где отбывала наказание за аналогичные умышленные тяжкие преступления. Это уже ее третье рецидивное покушение на жизнь и здоровье потерпевшего.