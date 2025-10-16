Малая Пурга. Удмуртия. В ночь на 16 октября на 7-м километре дороги «Бураново-Киясово» в Малопургинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.



В результате аварии водитель, который не был пристегнут ремнем, погиб на месте. Его 35-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.