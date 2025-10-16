Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

В ДТП на трассе «Бураново-Киясово» погиб водитель легковушки

10:49, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ДТП на трассе «Бураново-Киясово» погиб водитель легковушки
10:49, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
334
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
334
0

Машина вылетела в кювет.

Малая Пурга. Удмуртия. В ночь на 16 октября на 7-м километре дороги «Бураново-Киясово» в Малопургинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

В результате аварии водитель, который не был пристегнут ремнем, погиб на месте. Его 35-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:49, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
334
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ДТП