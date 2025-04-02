Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка подозревается в покушении на убийство сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 28 марта 47-летняя обвиняемая повздорила с 20-летним сыном, когда пьяная вернулась домой. В ходе ссоры женщина ударила его кухонным ножом в шею. Сейчас молодому человеку оказывают помощь.

Мать задержали 31 марта. В ходе допроса женщина не признала свою вину.