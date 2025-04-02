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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчанку задержали по подозрению в покушении на убийство сына

11:38, 02 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчанку задержали по подозрению в покушении на убийство сына
11:38, 02 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
223
0
#Ижевск\n#покушение на убийство
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
223
0

По данным следствия, женщина ударила его ножом в шею во время ссоры.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка подозревается в покушении на убийство сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 28 марта 47-летняя обвиняемая повздорила с 20-летним сыном, когда пьяная вернулась домой. В ходе ссоры женщина ударила его кухонным ножом в шею. Сейчас молодому человеку оказывают помощь.

Мать задержали 31 марта. В ходе допроса женщина не признала свою вину.

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11:38, 02 апреля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
223
0
#Ижевск\n#покушение на убийство