Одного из водителей пришлось вынимать спасателям, проводя деблокировку.
Можга. Удмуртия. Зажатого водителя фуры деблокировали пожарные-спасатели МЧС Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авария произошла 26 марта около 20:30 рядом с селом Можга в Можгинском районе. Столкнулись два грузовых автомобиля: «Скания» (перевозил новые автомобили, груз не пострадал) и «Ситрак» (перевозил арматуру).
36-летний водитель автовоза оказался зажат в искорёженной кабине. Пожарные деблокировали его с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчину отправили в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция УР.
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