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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Две фуры столкнулись на трассе в Можгинском районе Удмуртии

21:50, 26 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Две фуры столкнулись на трассе в Можгинском районе Удмуртии
21:50, 26 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
57
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#Можгинский район\n#ДТП
Источник фото: ГУ МЧС по УР (кадр из видео)
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Одного из водителей пришлось вынимать спасателям, проводя деблокировку.

Можга. Удмуртия. Зажатого водителя фуры деблокировали пожарные-спасатели МЧС Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Авария произошла 26 марта около 20:30 рядом с селом Можга в Можгинском районе. Столкнулись два грузовых автомобиля: «Скания» (перевозил новые автомобили, груз не пострадал) и «Ситрак» (перевозил арматуру).

36-летний водитель автовоза оказался зажат в искорёженной кабине. Пожарные деблокировали его с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчину отправили в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция УР.

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21:50, 26 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
57
0
#Можгинский район\n#ДТП