Можга. Удмуртия. Зажатого водителя фуры деблокировали пожарные-спасатели МЧС Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла 26 марта около 20:30 рядом с селом Можга в Можгинском районе. Столкнулись два грузовых автомобиля: «Скания» (перевозил новые автомобили, груз не пострадал) и «Ситрак» (перевозил арматуру).

36-летний водитель автовоза оказался зажат в искорёженной кабине. Пожарные деблокировали его с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчину отправили в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция УР.