Ижевск. Удмуртия. За организацию занятия проституцией полиция Удмуртии задержала администраторов и директора спа-салона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике со ссылкой на «МВД Медиа».

Сотрудники угрозыска пресекли деятельность притона для занятия проституцией, который функционировал под видом массажного салона в подвальном помещении нежилого здания в Устиновском районе Ижевска. При силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии оперативники задержали 27-летнюю директора заведения, а также двух администраторов — женщин 1990 и 1992 годов рождения.

Стражи порядка установили, что клиентам спа-салона за отдельную плату оказывались услуги интимного характера. На момент визита правоохранителей в заведении находились три девушки. В ходе проведённых обысков полицейские изъяли 10 сотовых телефонов, 2 ноутбука, документацию, банковские карты и наличные деньги.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Организатора и одну из администраторов задержали и отправили в СИЗО. Ещё с одной дамы-администратора взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении остальных работниц интим-салона решается вопрос об их привлечении к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проститутцией».