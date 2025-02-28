Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мошенники на 35 тыс. рублей «развели» 11-классника, который пытался заказать интимные услуги в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Юноша нашёл в интернете сайт с объявлениями об оказании особых услуг. Он выбрал девушку и позвонил по указанному номеру.

«Под предлогом внесения предоплаты, а также оплаты страховок злоумышленница убедила молодого человека перечислить на указанные счета денежные средства», – говорится в сообщении.

Затем молодому человеку позвонил мужчина и начал вымогать деньги под предлогом, что по вине потерпевшего заблокировали сайт. После этого школьник понял, что его «развели» и обратился в полицию. Его ущерб составил 35 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.