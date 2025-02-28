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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии старшеклассник потерял 35 тысяч рублей из-за попытки заказать интимные услуги

15:10, 28 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии старшеклассник потерял 35 тысяч рублей из-за попытки заказать интимные услуги
15:10, 28 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#криминал\n#мошенничество\n#МВД Удмуртии\n#проституция
Источник фото: unsplash.com (Alexandru Zdrobău)
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Молодой человек понял, что его обманывают, только после того, как перевёл деньги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мошенники на 35 тыс. рублей «развели» 11-классника, который пытался заказать интимные услуги в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Юноша нашёл в интернете сайт с объявлениями об оказании особых услуг. Он выбрал девушку и позвонил по указанному номеру.

«Под предлогом внесения предоплаты, а также оплаты страховок злоумышленница убедила молодого человека перечислить на указанные счета денежные средства», – говорится в сообщении.

Затем молодому человеку позвонил мужчина и начал вымогать деньги под предлогом, что по вине потерпевшего заблокировали сайт. После этого школьник понял, что его «развели» и обратился в полицию. Его ущерб составил 35 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

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15:10, 28 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#криминал\n#мошенничество\n#МВД Удмуртии\n#проституция