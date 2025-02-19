Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Лесничего в Уве заподозрили в превышении должностных полномочий

16:05, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Лесничего в Уве заподозрили в превышении должностных полномочий
16:05, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
73
0
#Ува\n#лесничество\n#рубка леса
Источник фото: unsplash.com (Alexei Scutari)
73
0

Ему инкриминируют отвод лесных насаждений, их рубку, переработку и использование в личных целях.

Ува. Удмуртия. Лесничего в посёлке Ува заподозрили в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии, уголовное дело завели по статье 286 УК РФ.

По данным следствия, фигурант состоит в должности лесничего ГКУ УР «Увинское лесничество». В 2024 году подозреваемый нашёл местных жителей, которые по его указанию заключили фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений для строительства хозяйственных построек и печного отопления. Затем подозреваемый произвёл отвод лесных насаждений, самостоятельно произвёл их рубку и переработку древесины, которую впоследствии использовал для собственных нужд. 

В рамках расследования уголовного дела допрошены сотрудники лесничества, жители посёлка, принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершённого преступления. 

Подозреваемого задержали, следователем готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:05, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
73
0
#Ува\n#лесничество\n#рубка леса