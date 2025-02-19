Ува. Удмуртия. Лесничего в посёлке Ува заподозрили в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии, уголовное дело завели по статье 286 УК РФ.

По данным следствия, фигурант состоит в должности лесничего ГКУ УР «Увинское лесничество». В 2024 году подозреваемый нашёл местных жителей, которые по его указанию заключили фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений для строительства хозяйственных построек и печного отопления. Затем подозреваемый произвёл отвод лесных насаждений, самостоятельно произвёл их рубку и переработку древесины, которую впоследствии использовал для собственных нужд.

В рамках расследования уголовного дела допрошены сотрудники лесничества, жители посёлка, принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершённого преступления.

Подозреваемого задержали, следователем готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.