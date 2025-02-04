Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска произошёл выброс красной пыли. Об этом рассказали в Минприроды Удмуртии.

Ранее местные жители сообщили о том, что из-за выбросов с кирпичного завода в районе возникли осадки красного цвета. Напомним, с данной проблемой жители сталкиваются уже не первый год.

«Мы в курсе ситуации. Так как полномочия по контролю объекта, с которым предполагаемо связано загрязнение, возложены на Росприроднадзор, мы немедленно передали эту информацию оперативному дежурному», — сообщили в министерстве.

Кроме того, сотрудники министерства сообщили о случившемся в Роспотребнадзор, который должен контролировать нормативы СанПина атмосферного воздуха.