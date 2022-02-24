Как на Марсе: как жители Ленинского района и Ижевский завод кирпича решают проблему распространения красной глинистой пыли

Ижевск. Удмуртия. ИА «Сусанин» решило разобраться в ситуации, почему территория жилищного комплекса «Времена года» в Ленинском районе Ижевска уже около 5 лет покрывается красной пылью.

Круглый год от близлежащего «Ижевского завода кирпича и керамзита» на жилые дома 92а, 92б, 94б на улице Баранова летит пыль, образующаяся при производстве изделий из натуральной красной глины. По словам администрации завода, ее количество находится в пределах установленных нормативов.

На предприятии сообщили, что пыль относится к IV классу опасности, поэтому является малоопасным мусором. Для примера, к такому же классу опасности относится старая мебель. Сами жители района не жалуются на воздух, но уточнили, что астматики все же начинают кашлять и чихать при выходе на улицу.

Председатель совета дома по улице Баранова, 92а Ильнур Гараев сообщил, что наиболее сильно пыль видно зимой, когда белый снег окрашивается в красный.

Несмотря на то что данная пыль не опасна для людей, жителей беспокоит ее распространение, поскольку даже при закрытых окнах она проникает в квартиры.

«У нас постоянно закрыты лоджии, но эта пыть всегда находится на окнах. У нас красные шторы и подоконники, это все при закрытых окнах», — прокомментировал Ильнур Гараев. Из-за этого жильцы открывают окна очень редко и только со стороны улиц Баранова и Олега Кошевого.

По словам собеседника, в 2020 году жители домов 92а, 92б подавали жалобу в управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. В результате были проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха, которые показали превышение среднесуточного предельно-допустимого коэффициента взвешенного вещества в 2,2 раза. Данный факт является нарушением Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.2 СанПиНа 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Исходя из выявленного нарушения, суд назначил предприятию наказание в виде штрафа на сумму 10 тыс. рублей. Но так как завод не предпринял никаких действий для устранения превышений предельно-допустимых концентраций взвешенных веществ, то Роспотребнадзор вновь обратился в суд. «Ижевский завод кирпича и керамзита» обязали устранить выявленные нарушения санитарного законодательства.

Но на сегодняшний день ситуация не поменялась и жители также недовольны загрязнением территории. Ижевчане вновь планируют подать жалобу в управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, чтобы предотвратить сложившуюся ситуацию.

Администрация завода сообщила ИА «Сусанин», что в 4 квартале 2021 года были проведены последние отборы проб за пределами санитарно-защитной зоны. Анализы показали, что гигиенические нормативы находятся в норме и не опасны для людей.

Из-за значительной площади переработки глины проблему нельзя решить установкой фильтров, поэтому завод постоянно проводит мероприятия по снижению выбросов. В планах предприятия — до 2025 года построить и глубоко модернизировать дорогостоящие системы аспирации (пылеулавливания), что снизит количество негативных выбросов на 70%. С администрацией района уже согласована дорожная карта противозагрязнительных мероприятий.

Помимо этого для очищения воздуха в 2021 году на заводской и прилегающей территории было высажено 64 сосны и 30 шаровидных ив. Также было отремонтировано внутреннее дорожное полотно площадью 2 300 кв. м, чтобы снизить вынос грязи и пыли на городские дороги.