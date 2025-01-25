Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с семью пострадавшими в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего в Удмуртии ДТП, в котором пострадали пассажиры рейсового микроавтобуса. Об этом сообщается в Телеграм-канале Следственного комитета России.

Также Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах дела.

Ранее сообщалось, что после аварии сотрудники СУ СК России по Удмуртии начали доследственную проверку по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Напомним, авария с участием трёх машин, в том числе рейсового микроавтобуса, произошла днём 24 января на трассе в Завьяловском районе Удмуртии. Всего в ДТП пострадали семь человек, из которых шесть – пассажиры микроавтобуса.