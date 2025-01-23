С ожогом верхних дыхательных путей госпитализировали беспечного курильщика в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Специалисты МЧС спасли мужчину на пожаре в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба пожароохранного ведомства Удмуртии.

Возгорание произошло днём 23 января в двухэтажном пятиквартирном деревянном доме на улице Первомайской. В ходе разведки горевшей квартиры огнеборцы обнаружили 39-летнего хозяина без сознания. С ожогами верхних дыхательных путей его увезли в больницу.

Площадь пожара составила 5 кв. м. Предварительной причиной в МЧС назвали неосторожность при курении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались силы Поисково-спасательная служба — они помогли обеспечить доступ в квартиры, вскрыв двери.