Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

С ожогом верхних дыхательных путей госпитализировали беспечного курильщика в Сарапуле

17:54, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
С ожогом верхних дыхательных путей госпитализировали беспечного курильщика в Сарапуле
17:54, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
75
0
#курение\n#Сарапул\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
75
0

Его обнаружили лежащим лежащим без сознания.

Сарапул. Удмуртия. Специалисты МЧС спасли мужчину на пожаре в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба пожароохранного ведомства Удмуртии.

Возгорание произошло днём 23 января в двухэтажном пятиквартирном деревянном доме на улице Первомайской. В ходе разведки горевшей квартиры огнеборцы обнаружили 39-летнего хозяина без сознания. С ожогами верхних дыхательных путей его увезли в больницу.

Площадь пожара составила 5 кв. м. Предварительной причиной в МЧС назвали неосторожность при курении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались силы Поисково-спасательная служба — они помогли обеспечить доступ в квартиры, вскрыв двери.

17:54, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
75
0
#курение\n#Сарапул\n#пожары