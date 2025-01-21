Свыше 30 книжных памятников оцифровали в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год в Нацбиблиотеке Удмуртии оцифровали 36 книжных памятников. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Самыми древними стали «Алфавит духовный», напечатанный в Петербурге в 1792 году, «Библия», напечатанная там же в 1820 году, и московское издание «Служебника», выпущенное в 1808 году.

Помимо этого, сотрудники Нацбиблиотеки Удмуртии оцифровали 33 номера газеты «Ижевская правда» за 1920 год. В 1920-1930-е годы издание было главным печатным органом в Удмуртии, отмечают в пресс-службе.

Всего с 2019 года в Национальной библиотеке оцифровали 205 книжных памятников.

Узнать подробнее об оцифровке и реставрации документов можно узнать в нашем материале.