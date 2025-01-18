Катаясь на тюбинге, житель Глазова чуть не утонул в Чепце

Глазов. Удмуртия. В Глазове 51-летний мужчина чуть не утонул в Чепце, когда катался на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошел 18 января. Вдоль реки Чепца в Глазове организовали катание на тюбингах. На месте установлено ограждение, но в одном месте был проём.

«Мужчина вылетел через него и, с высокого обрыва, упал в реку, проломив лёд. Пострадавший жаловался на боли в спине. Наши бойцы соорудили из штурмовой лестницы носилки, а поднять помогли сотрудники ГАИ», — пояснил замначальника ПСЧ 17 Дмитрий Невоструев.

Отмечается, что очевидцы вовремя вызвали помощь. Пожарные-спасатели с помощью веревки вытащили пострадавшего на безопасное место.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что кататься на тюбингах можно только на специально оборудованной горке, где нет деревьев, столбов и других препятствий. Во время катания всегда нужно держаться за поручни ватрушки и не расставлять ноги широко.

Напомним, что в Ижевске с начала зимы более 30 детей пострадали во время катания на тюбинге.