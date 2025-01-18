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Катаясь на тюбинге, житель Глазова чуть не утонул в Чепце

18:10, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Катаясь на тюбинге, житель Глазова чуть не утонул в Чепце
18:10, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Глазов\n#Удмуртия\n#тюбинги\n#происшествия\n#спасатели
Источник фото: МЧС Удмуртии.
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Он проехал через дыру в ограждении и с высокого обрыва упал в реку.

Глазов. Удмуртия. В Глазове 51-летний мужчина чуть не утонул в Чепце, когда катался на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Инцидент произошел 18 января. Вдоль реки Чепца в Глазове организовали катание на тюбингах. На месте установлено ограждение, но в одном месте был проём. 

«Мужчина вылетел через него и, с высокого обрыва, упал в реку, проломив лёд. Пострадавший жаловался на боли в спине. Наши бойцы соорудили из штурмовой лестницы носилки, а поднять помогли сотрудники ГАИ», — пояснил замначальника ПСЧ 17 Дмитрий Невоструев. 

Отмечается, что очевидцы вовремя вызвали помощь. Пожарные-спасатели с помощью веревки вытащили пострадавшего на безопасное место. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что кататься на тюбингах можно только на специально оборудованной горке, где нет деревьев, столбов и других препятствий. Во время катания всегда нужно держаться за поручни ватрушки и не расставлять ноги широко. 

Напомним, что в Ижевске с начала зимы более 30 детей пострадали во время катания на тюбинге. 

18:10, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#тюбинги\n#происшествия\n#спасатели