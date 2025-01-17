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Житель Киясовского района погиб из-за загоревшегося ковра

16:40, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Киясовского района погиб из-за загоревшегося ковра
16:40, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
434
0
#Киясовский район\n#гибель людей\n#пожары
Источник фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга
434
0

Мужчина надышался дымом.

Киясово. Удмуртия. Мужчина 1960 года рождения погиб при пожаре в Киясовском районе. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Пожар произошёл 16 января в одной из квартир двухквартирного жилого дома. На месте пожара было обнаружено тело. По предварительной информации, мужчина заснул с непотушенной сигаретой и погиб, задохнувшись от дыма загоревшегося ковра.

МЧС Удмуртии напоминает, что курение на кровати в уставшем состоянии или состоянии алкогольного опьянения может закончиться трагедией.

16:40, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
434
0
#Киясовский район\n#гибель людей\n#пожары