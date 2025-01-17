Житель Киясовского района погиб из-за загоревшегося ковра

Киясово. Удмуртия. Мужчина 1960 года рождения погиб при пожаре в Киясовском районе. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Пожар произошёл 16 января в одной из квартир двухквартирного жилого дома. На месте пожара было обнаружено тело. По предварительной информации, мужчина заснул с непотушенной сигаретой и погиб, задохнувшись от дыма загоревшегося ковра.

МЧС Удмуртии напоминает, что курение на кровати в уставшем состоянии или состоянии алкогольного опьянения может закончиться трагедией.